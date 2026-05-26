Приоритетите в дейността на МВР се очаква да бъдат представени на Национално съвещание с ръководния състав. Вътрешният министър Иван Демерджиев събира директорите на областните дирекции от Южна България.

Иван Демерджиев: В МВР няма да има съкращения без анализ

В Пловдив ще пристигнат шефовете от Благоевград, Бургас, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Хасково и Ямбол.

В срещата участие ще вземе политическото ръководство, изпълняващия функциите главен секретар и директорите на главни дирекции.

