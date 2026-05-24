Президентът Илияна Йотова призова да помним древната си история и да знаем, че още със създаването си България е била духовната империя на Европа. Държавният глава пожела да имаме самочувствието на българи и да пазим българския език.

„Този език вовеки ще ни свързва. Ще го говорим тук, в България, и далеч отвъд границите на страната. Днес той ни прави граждани на света със своята идентичност”, посочи Йотова. По думите ѝ на учителите и на всички дейци на културата и просветата ще се падне задачата да предадат историята ни в условията на технологичния век, в който живеем. „Смятам, че те ще се справят, защото са истински родолюбци”, заключи президентът.