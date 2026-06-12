Вече ще губим контролни точки не само след наказателни постановления, но и при влезли в сила хартиени и електронни фишове. Сега водачите у нас имат по 39 контролни точки, като през първите две години от издаването на книжката те са 26.

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Новата мярка се отнася и за нарушения, заснети от камери за скорост и при контрол на средната скорост и може да се стигне до отнемане на книжката. За превишаване на разрешената скорост с над 40 км/ч в населено или извън населено място или при засичане на средна скорост - се отнемат 18 контролни точки. При повторно нарушение санкцията се увеличава до 21 точки, а при системно превишаване - до 26 точки.

Редактор: Никола Тунев