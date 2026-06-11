Необходим е системен подход в борбата с войната по пътищата, а не кампанийни мерки, каквито всяко правителство предприема. Трябва да има цялостен анализ на причините, заяви Владимир Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи пред NOVA News.

"Говорим за инфраструктура, подготовка на водачите, санкционната политика, дигитализация на процесите в Пътна полиция, многото липси в материално-техническото осигуряване на Пътна полиция. Как ще борим гонките и модифицираните коли и мотори, когато КАТ не разполага с такива уреди, които да мерят нивото на шума? Как ще отнемаме контролни точки за електронни фишове, при положение, че хората не могат да си проверят наличието на контролни точки?", посочи Тодоров и допълни, че само цялостен комплекс от мерки, ще даде резултат.

По думите му в България има само две писти, където хората могат да отидат да карат, и това са в Калояново и в Самоков. Според Тодоров е необходимо да се изградят поне на още пет места писти, за да не се правят гонки по околовръстните шосета и правите отсечки в градовете, а на обезопасени места. "Това би била държавна политика с цел превенция", категоричен бе той.

"Имам усещането, че този път мерките на държавата няма да бъдат кампанийни до следващата катастрофа, а ще има системен подход за решаване на проблемите и много се надявам, че министър Демерджиев ще създаде един добър екип в тази сфера с Агенцията за безопасност на движението и с подкрепата на НПО сектора", заяви Тодоров.

Експерти предлагат: Мерки срещу „горещите точки“ на гонките, наблюдение на нарушители и автоматизация на данните от камерите

След серията от тежки пътни инциденти през последните дни експертът напомни как гражданите могат да реагират при случаи на гонки и агресивно поведение на пътя.

Тодоров посочи, че един от най-ефективните начини за събиране на доказателства е използването на видеорегистратор в автомобила. „Моят съвет е водачите и собствениците на автомобили, по възможност, да инсталират видеорегистратор в своя автомобил, защото записите в последствие в едно наказателно дело могат да се считат за доказателствено средство“, обясни той.

В случаите, когато няма видеозапис, Тодоров препоръчва гражданите незабавно да се обадят на телефон 112. „Необходимо е да се представим кои сме, да посочим номера на автомобила и задължително мястото, където се извършва нарушението“, допълни експертът.

По думите му подадените сигнали се препращат към „Пътна полиция“, която може да реагира своевременно при данни за грубо нарушение или агресивно поведение на пътя, включително чрез издирване и санкциониране на нарушителите.

„Ако говорим за грубо нарушение или агресивно поведение, органите на „Пътна полиция“ могат да вземат отношение веднага и да се опитат да издирят нарушителя, съответно той да бъде санкциониран“, уточни Тодоров.