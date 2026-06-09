Създаване на карта на местата, където се провеждат гонки, идентифициране и наблюдение на лица с афинитет към подобни прояви, както и автоматизиране на обработката на данните от камерите с цел по-бързи санкции. Беше коментирано и че общинските камери все още не са напълно свързани със системите на МВР. Тези предложения за намаляване на пътния травматизъм изразиха в студиото на „Здравей, България“ Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи и Румен Дунев от сдружението „Автотехнически експерти по пътна безопасност“. Поводът за разговора беше тежкият инцидент с четири жертви при гонка в София и последвалите мерки, обявени от институциите.

Румен Дунев подкрепи част от предприетите мерки, като заяви, че се надява те да не останат краткосрочни. По отношение на идеята за карта на „горещите точки“ за гонки той подчерта, че по-важно е първо да се създадат легални места за високи скорости и автомобилни тренировки. По думите му в миналото във всеки окръжен град е имало такива полигони, но много от тях са били разпродадени или ликвидирани.

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„Хората, които искат да пробват автомобилите си, нямат къде да отидат“, посочи Дунев, като допълни, че липсата на контролирана среда създава предпоставки за нарушения по пътищата.

Той постави въпроса и за реалния контрол от страна на полицията, като отбеляза, че в отделни райони ресурсът е крайно ограничен. Според него, дори при добри закони, без ефективен контрол и реални наказания резултат няма.

Дунев засегна и темата за използването на шофьорски книжки, издадени в други държави, като подчерта необходимостта от по-строг и системен контрол върху тяхната валидност и придобиване.

Владимир Тодоров определи конкретния случай като тежък криминален инцидент и подчерта, че става дума за арогантно поведение и чувство за безнаказаност. По думите му в обществото има множество примери за млади хора, демонстриращи скъпи автомобили и рисково поведение, без да срещат достатъчен институционален контрол.

Тодоров коментира и идеята за създаване на карта на местата за гонки, като постави под съмнение ефективността ѝ без реални последващи мерки.

Той засегна и по-широкия проблем с престъпни структури и влиянието им в определени среди, както и съмненията за използване на подобни групи за различни цели през годините, включително в политически контекст.

Ще спрат ли новите мерки незаконните гонки по пътищата?

Според него един от ключовите проблеми е „девалвацията на законите“ - ситуации, в които правилата съществуват, но не се прилагат ефективно. Като пример той посочи слабия контрол върху различни нарушения по пътищата и в обществото като цяло.

Двамата гости се обединиха около тезата, че проблемът с пътната безопасност не може да бъде решен само с нови административни мерки, ако липсва устойчив контрол и институционална последователност.

Бяха изразени и предложения за по-добра превенция, включително затворени контролирани съоръжения за шофьорски умения, по-строг контрол върху нарушенията и по-ефективна работа на институциите.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова