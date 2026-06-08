Обявените от правителството мерки срещу незаконните гонки са стъпка в правилната посока, но са закъснели и недостатъчни. Това заяви в предаването „Денят на живо“ председателят на Българската асоциация на пострадалите при катастрофи Владимир Тодоров. След трагичния инцидент на “Челопешко шосе” МВР засилва контрола на местата с висок пътен травматизъм и автоматизира обработката на данни от камерите за скорост.

Според Тодоров развитието на технологиите и променящото се поведение на нарушителите изискват постоянно обновяване на мерките. По думите му изграждането на писта край Самоков е положителна стъпка, но няма да сложи край на незаконните състезания, тъй като съществуват както гонки с автомобили, така и с мотори. Експертът настоя част от новите автомобили и техника, закупувани за МВР, да бъдат насочени към „Пътна полиция“, а не само към „Гранична полиция“. Той призова и за по-бърза реакция на сигналите, подавани на телефон 112, както и за използване на нови технологии като радари за шум.

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“При катастрофата на “Челопешко шосе” има данни за лица с криминални прояви, които дълго време са действали с чувство за безнаказаност. Проблемът е много по-голям от този случай”, коментира Тодоров. Експертът подкрепи намеренията на МВР да проверява шофьорските книжки, издадени в чужбина, и се обяви за запазване на образователния ценз за водачите, тъй като изпитът изисква добра подготовка и разбиране на правилата за движение.

Като друг сериозен проблем Тодоров посочи забавянето на резултатите от кръвните проби за употреба на наркотици. “В България има едва две лаборатории, а резултатите се бавят между шест и девет месеца. Съществуват случаи на грешно положителни тестове, които водят до отнемане на книжки, арести и загуба на работа, преди да стане ясно дали водачът действително е употребил забранени вещества. Държавата трябва спешно да разшири лабораторния капацитет, за да избегне подобни ситуации”.

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Редактор: Ралица Атанасова