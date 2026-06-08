В момента тече процедура по индивидуализиране на всички места, които могат да се използват за нелегални гонки или са се използвали за такива на територията на страната. Ще бъде създадена и карта на тези места. Ще бъдат набелязани конкретни мерки по отношение на такива места и на водачите, за които има данни, че са участвали или са склонни да участват в гонки. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев след срещата в Министерския съвет за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност.

„Стигнахме до съгласие, че трябва да има много по-добра координация, обмяна на информация между заинтересованите и ангажирани в този процес ведомства и структури, както и периодично отчитане по обективни критерии на начина, по който действат един или други мерки. МВР отдавна е набелязало местата, в които има завишен пътен травматизъм в страната. Набелязваме конкретни мерки за всеки един такъв участък, които да доведат до понижаване на пътния травматизъм и броя на пострадалите и загиналите”, обяви вътрешният министър.

По думите му много бързо ще бъде направено необходимото да се осъществява електронен обмен на информация между ведомствата, ангажирани с тези процеси, така че да може да се следи в реално време информацията. Стана ясно още, че ще бъде приложено автоматизиране на процеса по обработка на информацията, която постъпва от всички камери, с които разполага държавата, камерите, които МВР е поставило, камерите, които има АПИ и камерите, които са поставили общините. Целта е да се стига до бърза обработка на нарушенията, които тези камери документират ежедневно и да се облекчи процеса по връчване на електронни фишове от тези камери.

Дронове започват да следят шофьорите за нарушения на пътищата

Вътрешният министър допълни, че в момента се наблюдават доста слабости в това отношение. По думите му не се използва пълният потенциал на камерите и процесът по уведомяване на нарушителите за съответните нарушения и налагане на санкциите тече много бавно.

Вътрешният министър обяви още, че е констатирано, че има текстове в действаща нормативна уредба, които не се прилагат пълноценно. Такъв е текстът от Закона за движение по пътищата, който предвижда да се налага принудителна административна мярка временно отнемане свидетелството за управление на МПС на водач, който поради незнание е извършил немаловажно нарушение на правилата за движение до успешно полагане на проверовъчен изпит. „Тази норма не се прилага, тъй като няма индивидуализация на тези немаловажни нарушения, които попадат в обхвата на нормата. Незабавно ще бъдат предприети действия по допълване на Закона за движение по пътищата”, категоричен бе Демерджиев.

„Изрично обсъдихме тези свидетелства за управление, които се получават в някои държави със занижени критерии, като такива в ЕС сме индивидуализирали Чехия, Гърция и Кипър. Често се злоупотребява с получаването на такива свидетелства за правоуправление. От една страна ще сигнализираме тези държави, когато имаме данни за злоупотреба и водачите, които ги получават не отговарят на изискванията. От друга страна от МВР ще вземем под внимание тези водачи”, заяви той.

По отношение на шофьорите, които управляват изключително скъпи моторни превозни средства, се предвижда да бъде проверявано как тези водачи, освен, че са се сдобили със свидетелство, са се сдобили с такива моторни превозни средства и дали те отговарят на доходите и на стандарта им на живот. Ще бъде проверявано и дали тези водачи имат други противообществени прояви и какво се прави в тази връзка от всички отговорни институции.

„След около месец ще се съберем отново в същия формат, за да отчетем напредъка по всяка една от дейностите, като за целта ще приемем обективни критерии, с които да запознаем и обществеността. При всички случаи това, което липсва към момента, е достатъчна координация в работата на отделните институции. Днес набелязахме начина, по който това да се подобри, и вярвам, че в следващите месеци ще видим резултатите“, каза още Демерджиев.

Преди срещата премиерът Румен Радев заяви, че очаква МВР с цялата репресивна сила на държавата да направи, така че да започнат да се пресичат хулиганските прояви на пътя. „Никаква милост към нарушителите, които застрашават здравето и живота на българските граждани. Трябва да започнем с драконовски мерки и аз ще ги очаквам към вас“, каза премиерът Радев.

Срещата се състоя в сградата на Министерския съвет. На нея участваха представители на министерствата на вътрешните работи, на регионалното развитие и благоустройството, на транспорта и съобщенията, както и представители на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. На срещата бе поканен и кметът на Столичната община Васил Терзиев.

Катастрофата на „Челопешко шосе”: Защо отново се стигна до толкова тежък инцидент

„Пътно-транспортната система е изключително сложна система. Знаем, че в България сме на първо или в челните места в ЕС по травматизъм или смъртност по нашите пътища. От години се полагат усилия да не заемаме тези челни места и засега тези усилия не отбелязват съществен напредък. По данни на СЗО загубите от катастрофите по пътищата възлизат на до 3% от БВП, но това са материалните загуби, а моралните човешки загуби нямат измерение“, посочи премиерът.

„Ние продължаваме да не можем да се справим с този сложен и важен проблем. Причините са комплексни и обхващат състоянието на пътищата, начина на обучение и придобиване на правоспособност, работата в общините и контролните органи, както и получаването на адекватни знания, възпитанието и дисциплината на всеки един от нас като участници в движението. Би трябвало на тази маса дори да бъдат представители на Министерството на образованието, защото културата на движението по пътищата се възпитава от най-ранна детска възраст“, каза Радев.

Министър-председателят изрази увереност, че МВР има информация за местата, на които се правят гонки и за лицата, които се занимават с това нещо. „Знам, че няма да отнеме много време да се направи картографиране на цялата страна, където джигити и хулигани тормозят всички останали граждани и застрашават живота и здравето им“, посочи Радев, като каза още, че очаква ефективни действия и цялата строгост на закона да бъде прилагана.

По думите му катастрофата на „Челопешко шосе“ е само още един случай, който завършва фатално. Той коментира, че има ежедневно стотици прояви на хулиганство на пътя, които остават неразкрити, недоказани и ненаказани.

Радев открои важността на навременното установяване и правораздаване, така че нарушителите да не се изплъзват от възмездие. Той заяви, че на срещата предстои да бъде уточнено с представителите на МВР как контролните органи да имат пълен и навременен достъп до камерите на общината.

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Редактор: Ина Григорова