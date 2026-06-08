След катастрофата на „Челопешко шосе” в края на миналата седмица - защо отново се стигна до толкова тежък инцидент? При нея загинаха четирима души, а други осем остават на лечение в различни столични болници.

Днес се очаква съдът да разгледа мярката за неотклонение на двамата обвинени за инцидента. Според разследването е имало гонка с около 150 км/ч между двата автомобила. Затова обвинението към техните шофьори е за причиняване на ПТП с умисъл, при което има повече от един загинал и няколко ранени. Предвиденото наказание за това е между 13 и 20 години лишаване от свобода, а при особено тежки случаи – доживотен затвор.

Съдът решава днес съдбата на обвинените за смъртоносната катастрофа на "Челопешко шосе"

Продължава проверката на прокуратурата за доходите на обвиняемите и дали техните шофьорски книжки, издадени в Чехия, са истински.

Темата коментираха в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS инж. Георги Златев от Българската браншова камара „Пътища” и Петър Вутов, зам.-председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България.

„Ако се случва еднократно, подобно произшествие бихме го квалифицирали като инцидент. Но това е системен проблем. Подобни случаи зачестяват. Това е индикация за проблем в цялата система – от обучението, през квалификацията, през органите контролиращи движението по пътищата, до образователната система, която трябва да създаде чувство на отговорност във всеки гражданин”, каза инж. Златев.

„Ние сме на същото мнение – има проблем от обучението до контрола на пътя, като ще вметна и ролята на семейството”, каза Петър Вутов.

Какво може да се направи срещу гонките

„В случая имаме път в явно не най-доброто състояние. Тогава водачите би трябвало да се съобразяват с пътната обстановка. Не можем всички пътища или всяка непрекъсната линия да дублираме с колчета. Не можем на всеки път да наслагваме изкуствени неравности. Можем да направим санкциите за неспазване на закона неизбежни. Ако кажем, че в България се нарушава законът, това не е нещо нечувано. В Нидерландия например събират 1 милиард евро от глоби годишно”, обясни Златев.

„Гонките се спират с неизбежност на санкциите”, допълни Вутов. „Тези младежи не знам как им е хрумнало на този път да развиват тази скорост. Малки самолети излитат със 100 км/ч, а те са карали със 150. Една малка неравност – отхвърля ги от пътя и те стават самолети. Трябва да се завиши неизбежността на санкциите, за да има подобрение”, каза Вутов.

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Редактор: Ина Григорова