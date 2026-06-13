Перспективата за мирно споразумение в Близкия изток оказа натиск върху цените на петрола. Петролът сорт „Брент” поевтиня с 3 процента до 87 долара за барел.

Според специалисти опасенията за сериозен недостиг на суров петрол постепенно отслабват. Въпреки войната и заплахите на Техеран за Ормузкия проток, през който преминава част от световните доставки, пазарите постепенно се успокояват.

Петролът поскъпна заради напрежението между САЩ и Иран

Анализите показват, че реалните загуби на доставки са значително по-малки от първоначалните прогнози.

Редактор: Никола Тунев