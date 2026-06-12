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Управляващите подкрепиха само едното събитие, това предизвика остра реакция
В събота в столицата ще се проведат паралелно „София прайд” и „Шествие за семейството”. Заради двете събития ще бъдат затворени част от централните софийски улици.
„София прайд” тръгва от Княжеската градина, а „Шествието за семейството” – от площад „Света Неделя”. Полиция и представители на общината ще се ангажират с организацията и обезопасяването на двете събития.
А ден преди тях с декларация от „Прогресивна България” подкрепиха само едното, което предизвика остра реакция.
„От името на Парламентарната група на „Прогресивна България” се обръщаме към вас и българското общество да изразим нашата категорична и институционална подкрепа за провеждането на ежегодното „Шествие за семейството”, заяви депутатът Слави Василев.
Според „Прогресивна България”, бъдещето на страната ни не се ковало „в модерните за текущия момент идеологически течения, а в българския дом”.
„Във времена на ценностна дезориентация, социална фрагментация и тежка демографска криза, съхраняването на традиционното семейство не е въпрос на личен избор, а стълб на националната сигурност, идентичност и бъдеще”, прочете Василев.
Освен управляващите и Софийската митрополия излезе с позиция: „Светата Църква насърчава всички полезни инициативи, посветени и насочени към утвърждаване и заздравяване на института на християнското семейство, на възпитанието на младите хора в православната вяра, нравственост и духовност”.
Организаторите на „София прайд” реагираха на декларацията на „Прогресивна България” в подкрепа на „Шествието за семейството”: „Тази позиция изключва от понятието „семейство” всяко фактическо семейство, което не отговаря на тесен конфесионален и хетеросексуален образец. Подобна декларация противоречи на духа и буквата на Конституцията на Република България, която гарантира равенство пред закона без оглед на вероизповедание, лично и обществено положение, и забранява привилегии или ограничения на основата на вяра или убеждения”.
Реакция дойде и от Българския хелзинкски комитет: „Настоящото парламентарно мнозинство е първото в историята на Република България, което открито прави заявка да изключва широки групи от българското общество, за които то трябва да полага същата грижа, която и за останалите”.
И призоваха „Прогресивна България” да потвърди публично дали смяна да изпълнява задължението си да защитава правата на всички без дискриминация на база вероизповедание, вяра и сексуална ориентация.
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