В Бургас тестваха дали автобусите от градския транспорт биха могли да са своеобразни станции за измерване на чистотата на въздуха, съобщава проф. Стелиян Димитров от Центъра за геопространствени технологии и изследвания в СУ "Св. Климент Охридски". Уред за мониторинг е бил монтиран на един от автобусите в града. Избрана е линия Б2, която преминава през различни типове градска среда - натоварени булеварди, жилищни квартали, зони с интензивен трафик и крайбрежни участъци.

Снимка: НУЦГИТ към СУ

"За разлика от стационарните станции, които измерват състоянието на атмосферата в конкретна точка, мобилните измервания позволяват да се картографира пространственото разпределение на замърсителите и да се идентифицират локални зони с повишени концентрации. Това открива нови възможности за анализ на градската среда, оценка на експозицията на населението и разработване на по-ефективни политики за управление на качеството на въздуха", обяснява проф. Димитров.

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Експериментът е бил успешен, заявиха за NOVA учените. Получените данни за атмосферните замърсители могат да се стриймват към портално приложение. Подобна система би мога да дава актуална ценна информация в реално време, която да помага при решаването на проблемите с мръсния въздух в страната.