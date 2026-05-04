Първа тестова разходка с влак по новите метростанции на столичното метро направиха представители на общинската и държавната власт. Това са станциите „Стадион Георги Аспарухов”, „Витиня” и „Генерал Владимир Вазов”. Новите метростанции трябва да бъдат пуснати в експлоатация до няколко месеца. Изграждането им струва 284 милиона лева, а парите са част от плащания по Плана за възстановяване и устойчивост.

Очаква се около 45 000 души да започнат да използват тези три станции. Строителството на участъка от квартал „Хаджи Димитър” до „Левски” продължи четири години, като началото бе през 2022 година.

„Това е проект отпреди много години, за който ние просто сме имали грижата да го реализираме в срок и да се готвим за следващите проекти, които ще бъдат реализирани в следващите администрации”, заяви Васил Терзиев.

Той допълни, че след като бъдат пуснати тези три станции, се работи активно по останалите 6 в „Гео Милев” и „Младост”. Предстои пускането на двете нови метростанции в „Люлин” по булевард „Царица Йоанна”, както и по разширението на метрото към „Студентски град”.

