Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят
Ден на траур в Благоевград във връзка със случая, при които загина непълнолетно момиче, а тийнейджър пострада тежко при падане от блок в квартал „Струмско“. Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят. Там, където отмяната е невъзможна, събитията ще започват с минута мълчание.
Младо момиче загина, а момче е с опасност за живота след инцидент в Благоевград
Тежкият случай разтърси Благоевград в неделя, след като младо момиче беше открито мъртво пред жилищен блок. При огледа на района около жилищната сграда, беше открито и непълнолетно момче в тежко състояние, настанено в „Пирогов”. По първоначална информация младежите са употребили наркотично вещество. Разследването продължава.
