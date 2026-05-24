Много харесвам думата благодаря, защото се състои от „благо” и „даря”. Вярвам, че повече съм давал до момента в живота си, отколкото съм взимал и това ме кара да съм благодарен, че съм имал възможността да давам. Това каза в ефира на „Събуди се” актьорът Деян Донков в Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.
„Вярвам, че спасението съществува и то идва чрез покаяние. Няма такава битка, която човек печели и в същото време губи. Вярвам в това, че всичко са уроци”, посочи актьорът. Той разказа и за предизвикателствата на тежките и крайни персонажи, които често играе, определяйки ги като „чудовищни роли“, изискващи смелост и вътрешна сила.
Редактор: Ивета Костадинова
