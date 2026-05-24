24 май е един от най-значимите празници, защото всеки ден използваме словото и езика. Това каза актрисата Елена Петрова в ефира на „Събуди се“ по повод празника на българската писменост и култура. Тя поздрави всички българи и призова да пазят езика и словото като най-силното оръжие на нацията. Актрисата подчерта, че грамотността е „суперсила“, а книжовността и паметта са това, което ни идентифицира като народ.

Според нея новите технологии и бързото потребление на информация често „смачкват“ езика и ограничават въображението на децата. Именно затова ролята на семейството, учителите и литературата е ключова за съхраняването на българския език.

Актрисата разказа и за срещите си с деца в малки населени места по програма на УНИЦЕФ, където е останала впечатлена от желанието им да четат и да се изразяват чрез думите. По думите ѝ книгите помагат на децата да развиват въображението си и да откриват собствената си идентичност.

Редактор: Ивета Костадинова