Фестивалът на баницата и златната пита в русенското село Борисово представя традиционни тестени изделия и събира стотици гости и участници от цялата страна. Събитието предлага богата кулинарна и фолклорна програма, която запознава присъстващите с местните традиции в месенето и печенето.

„Сметката излиза около 5 евро”, това коментира в ефира на „Събуди се” по NOVA госпожа Йовка, която демонстрира приготвянето на класическа пита за Североизточна България. Тя допълни, че през тази година продуктите излизат малко по-скъпи, като увеличение в цената има и при брашното.

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Всичко се прави с готови, купени продукти, стана ясно от думите на Йовка. Тя уточни, че за оформянето на питата се използва и масло. По отношение на технологията на приготвяне на тестените изделия в този край на страната, Йовка обясни, че всички по принцип се правят по един и същи начин. Характерното обаче е, че предварително тестото, след като се омеси, трябва да си отпочине и да втаса, за което му е необходим около един час. След това оформянето на питата също е важно, като след приключването му изделието се оставя да втаса отново за около един час.

„Около 60 и може би над 60 са предвидените пити и баници за събитието”, това коментира кметът на село Борисово. Той посочи, че в последния момент, когато пристигнат участниците, вероятно ще има и допълнително записани.

На фестивала се очаква да бъдат представени много изделия, които гостите да могат да опитат.

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