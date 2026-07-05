В рубриката „Нищо лично“ екипът среща зрителите с Константин Пенков - филателист и любител на старинната архитектура, който е решил да посвети време, средства и усилия на спасяването на стари къщи в село Свежен.

Пенков вече е известен сред местните като „Коцето с трите къщи“, защото е купил няколко възрожденски имота с идеята да ги реставрира и да ги запази от разруха. По думите му това е трудна задача, но и кауза, която приема присърце.

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Една от къщите, които възстановява, е от около 1840 година. В нея са съхранени автентични дървени подове, стари врати, вградени шкафове, огнище и вътрешно стълбище от дъб. Пенков се стреми да запази максимално оригиналния облик на сградата, като добавя само най-необходимото за нейното укрепване и бъдещо използване.

Особено ценна е друга от къщите, известна като дома на Грую Орлов – заможен жител на Свежен. Според Пенков за времето си тя е струвала около 1000 златни лири – повече от изграждането и изографисването на църква в средно голямо селище. В нея са работили тревненски майстори, а част от дървените орнаменти са запазени и до днес.

Реставрацията обаче е скъпа и сложна. Не могат да се използват обикновени съвременни материали, а са нужни специализирани майстори, подходящо дърво, мазилки и постоянен контрол от експерти. Затова Пенков създава фондация „За Свежен“, която да подпомага възстановяването на старите къщи в архитектурно-историческия резерват.

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Той признава, че в София работи и урежда документи, за да може след това да се връща в Свежен и да продължава реставрацията. Първата си къща търсил близо 20 години, преди случайно да попадне на обява, след която бързо решил да я купи.

Мечтата му е един ден отново да запали огъня в старото огнище на една от къщите – символичен знак, че домът е върнат към живот. Според него смисълът е тези сгради да останат за следващите поколения, за да могат хората не просто да си представят миналото, а да го видят, усетят и преживеят.