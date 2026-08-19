У нас пристигнаха първите две антидрон системи, а скоро ще бъдат доставени още две. Как ще пазят въздушното ни пространство и какво е необходимо, за да го опазим. Темата коментираха в "Твоят ден" по NOVA NEWS вицепрезидентът на Международната асоциация за борба с дроновете полк. Иван Миланов и Тодор Иванджиков от Асоциацията на българска авиационна индустрия.

„Пристигането на двете системи е стъпка в правилната посока, но не представляват решение на национално ниво. Истинската задача е да се изгради национална система за защита на ниското въздушно пространство и тя да работи в синхрон с цялостната система за защита на българското небе”, смята Миланов.

Как България ще се пази от дронове, след като купи две антидрон системи

Тодор Иванджиков изрази мнение, че настоящите системи няма да подействат по никакъв начин и обърна внимание на случващото се в други страни. „Полша и Румъния са доста по-добре организирани и оборудвани. Това трябва да го направим и ние. Това трябва да се обсъди с Министерството на отбраната как си представят действането на тази система”, заяви той.

„Такъв тип системи се състоят от три компонента – ранното откриване на дрона, идентифициране му и неговото елиминиране при необходимост. Различни са способите за откриване, вземане на решение и елиминиране. Съвременните дронове са нисколетящи и летят със скорост между 300 и 600 км/ч. При нужда от употреба на системата ще бъде нужно за много кратко време да се вземе решение как да се действа", каза вицепрезидентът на Международната асоциация за борба с дроновете.

Пристигнаха две от новите антидрон системи

„Тази система работи с изкуствен интелект, който разпознава вражеските навлизания. Ако дронът е твърде бърз, той трудно би могъл да го идентифицира. Нужно е да се работи много в посока как точно ще се пази въздушното ни пространство”, каза в заключение Иванджиков.

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Редактор: Никола Тунев