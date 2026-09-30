От „Демократична България“ подават сигнал до Националната агенция за приходите с искане да бъде извършена проверка на имоти и финансови средства, свързвани с бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и неговото семейство. Това обяви в парламента съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.

По думите му повод за сигнала са поредица от медийни публикации, включително на BIRD, в които се твърди, че със Сарафов и членове на семейството му са свързани множество недвижими имоти. Божанов посочи още, че има твърдения за фиктивни назначения на негови близки в дружества срещу високи възнаграждения.

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Депутатът уточни, че тези данни са описани подробно в сигнала до приходната агенция. От ДБ настояват НАП да провери произхода на средствата и дали декларираните доходи съответстват на имуществото.

Божанов припомни, че досъдебно производство по темата е било прекратено. Според него обаче това не отменя необходимостта приходната администрация да извърши собствена проверка.

Ивайло Мирчев от ДБ съобщи и за внесени от парламентарната група промени в Закона за виното и спиртните напитки. По думите му предложенията целят да позволят на хората да произвеждат и продават малки количества домашен алкохол при наличие на сертификат за произход.

Редактор: Цветина Петкова