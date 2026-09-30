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Спортни новини (29.09.2026 - късна)
Всеки трети европеец е взимал канабис поне веднъж
Всеки трети европеец е употребявал канабис поне веднъж през живота си, а близо един на всеки десетима - през последната година. Според най-новия европейски доклад за наркотиците канабисът продължава да бъде най-разпространеният наркотик както сред възрастните, така и сред учениците.
За България обаче особено притеснителни са данните за употребата на амфетамини. Страната ни се нарежда сред първите в Европа по този показател, а сред хората до 34-годишна възраст заема дори второ място по употреба през последната година.
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Според Агенцията на Европейския съюз най-голям е делът на употребяващите канабис във Франция, където става въпрос за повече от половината население. В Испания процентът също е висок - над 40 на сто.
Ако обаче ограничим възрастта до 34 години и разгледаме употребата само през последната една година, картината се променя. На първо място излиза Италия, където делът надхвърля 20%. Испания отново е сред водещите страни, като заема втора позиция със сходен дял сред хората до 34 години. И в двете класации България се намира по-скоро в долната част.
Редица държави от Европейския съюз вече променят или обсъждат промяна в начина, по който регулират употребата на канабис за развлечение.
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През последните няколко години Малта, Люксембург и Германия приеха правила, които позволяват ограничено отглеждане в домашни условия и притежание на малки количества. Подобна промяна беше направена и в Чехия, където лимитът е до три растения за лична употреба. А в Нидерландия продажбата на малки количества в лицензирани обекти е разрешена отдавна.
Следващият по разпространение наркотик е кокаинът, макар употребата му да остава значително по-ниска от тази на канабиса.
Испания обаче се откроява и тук. Делът на хората, които казват, че поне веднъж през живота си са употребявали кокаин, е повече от два пъти над средния за Европа - над 13% от испанците. Следват Франция и Дания.
При по-младите - хората до 34 години - употребата на кокаин през последната една година е най-разпространена в Нидерландия и Ирландия. В България делът при тази възрастова група се доближава до средния за Европа. Най-слабо разпространена е употребата на кокаин в Унгария и Малта.
Нидерландия излиза начело при следващия вид наркотик – този път синтетичен. Става въпрос за екстази. Делът на хората там, които са го употребявали, е три пъти по-висок от средния за Европа. При младите, които са взимали наркотика през последната година, разликата е още по-голяма - делът е четири пъти над средноевропейския.
На второ място се нарежда Чехия.
Що се отнася до България, и по този показател страната ни остава под средните европейски нива. В дъното на класацията отново е Малта, а до нея е Гърция, където делът е под половин процент.
Следва обаче класацията, която засяга България най-силно – употребата на амфетамини. Страната ни се нарежда на пето място в Европа по дял на хората, които са употребявали амфетамини поне веднъж през живота си.
Още по-сериозна е картината сред младите. Ако разгледаме населението до 34-годишна възраст и употребата през последната една година, България се изкачва до второ място.
Най-широко разпространена е употребата на амфетамини в Естония. Сваляйки възрастта още до учениците между 15 и 16 години, картината вече изглежда значително по-различно. Държавите, които са на челните места при възрастните, отстъпват позициите си при най-младите, а някои от страните в дъното на предишните класации се изкачват нагоре.
Канабисът остава най-разпространеният наркотик и сред учениците. Всеки четвърти тийнейджър в Чехия го е опитвал поне веднъж. В Люксембург това е приблизително всеки пети, а в България - всеки десети. При кокаина картината е различна. Сред 15- и 16-годишните най-висок е делът в Кипър – 6% от учениците признават, че са го пробвали поне веднъж.
В България употребявали са 2,5% от учениците. И при канабиса, и при кокаина страната ни отново остава под средните за Европа нива. Кипър заема първото място и по още един показател - употребата на екстази сред тийнейджърите.
Интересна промяна се наблюдава и при Унгария. Докато при възрастните страната беше сред последните по употреба на почти всички разглеждани наркотици, при учениците вече се нарежда сред водещите държави по разпространение на амфетамини и екстази.
В България делът на учениците, употребявали тези два вида наркотици, се движи около 2%. Това все още е под средното европейско ниво, но разликата вече е значително по-малка.
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