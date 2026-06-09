В България са регистрирани над 100 смъртни случая, свързани с употребата на синтетичния наркотик фентанил в периода 2024-2025 г. Това се посочва в годишния доклад на Агенцията на Европейския съюз за наркотиците, представен в Брюксел.

Документът очертава нарастващи рискове за здравето на хората, употребяващи наркотици в Европа, информира кореспондентът на БТА Николай Желязков. По данни на агенцията всяка седмица на пазара се появява ново непознато психоактивно вещество, а общият брой наблюдавани наркотични субстанции вече надхвърля 1050, включително силнодействащи синтетични опиоиди. Експертите предупреждават и за риск от разширяване на предлагането чрез нови форми на продажба, включително електронни цигари.

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На европейско ниво за една година са отчетени най-малко 7600 смъртни случая вследствие на свръхдоза. Основната причина остават опиоидите, често комбинирани с лекарства, съдържащи опиатни производни или болкоуспокояващи. В доклада се препоръчва по-широк достъп до налоксон – антидот при предозиране с опиоиди, включително за домашна употреба.

Пазарът на хероин в Европа остава стабилен, въпреки забраната за отглеждане на опиумен мак в Афганистан, въведена от талибаните през 2022 г. Част от производството се измества към Пакистан, където през 2025 г. площите с мак надхвърлят 9000 хектара и достигат нива, сравними с предишните обеми от Афганистан. В Мианмар също се отчита ръст – през миналата година насажденията достигат над 45 000 хектара, което е най-високото ниво за последното десетилетие.

Употребата на кокаин в Европа остава висока, като около 4,3 милиона души на възраст между 15 и 64 години са засегнати. Броят на хората, започващи лечение за зависимост от кокаин, расте – с увеличение от 39% спрямо 2018 г. Кокаинът е и сред водещите причини за смърт при свръхдоза, като участва в около една трета от случаите.

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В същото време конфискациите на кокаин намаляват до 330 тона през 2024 г. спрямо 419 тона година по-рано, което според експертите се дължи на промяна в тактиката на трафикантите – към по-малки и по-трудни за засичане пратки.

Отчетено е и нарастване при кетамина - макар употребата да остава ограничена, случаите на хора, потърсили лечение, са се увеличили четирикратно през последните години. При канабиса се наблюдава засилен внос от Северна Америка, а приблизително 24,9 милиона европейци са го употребявали през последната година. В отделни държави като Чехия, Германия, Люксембург и Малта са позволени ограничени форми на домашно отглеждане, докато в Нидерландия продажбата в лицензирани кафенета продължава да бъде практика.

Редактор: Цветина Петкова