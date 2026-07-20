Един от най-великите английски футболисти Кевин Кийгън почина на 75-годишна възраст след битка с рак. Новината беше съобщена от неговото семейство, което през януари разкри, че бившият национал на Англия е диагностициран с карценом в четвърти стадий.

Според Skysports Кийгън е издъхнал, заобиколен от съпругата си и двете си дъщери. Семейството благодари на медицинския екип, който се е грижил за него, и призова за уважение към личното им пространство в този труден момент.

Кийгън остава в историята като един от най-успешните английски футболисти. В кариерата си записва близо 750 мача на клубно ниво, печели три титли на Англия, Купата на европейските шампиони, Купата на Англия и две Купи на УЕФА с Ливърпул. По-късно триумфира и с титлата в Бундеслигата с Хамбургер, а през 1978 и 1979 г. печели два поредни пъти най-престижното индивидуално отличие във футбола - „Златната топка“.

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С националния отбор на Англия Кийгън е изиграл 63 мача и отбелязва 21 гола.

Ще запомним легендата и като брилянтен треньор. През 1992 г. поема Нюкасъл, спасява отбора от изпадане, а впоследствие го извежда до Висшата лига и го превръща в претендент за шампионската титла. Сезон 1995/96 остава един от най-драматичните в историята на английския футбол, след като Нюкасъл пропиля аванс от 12 точки пред Манчестър Юнайтед и завърши на второ място.

Кийгън беше селекционер на Англия между 1999 и 2000 г., а по-късно води още Манчестър Сити и за втори път Нюкасъл.

Смъртта му бележи края на една от най-ярките фигури в историята на английския футбол - двукратен носител на „Златната топка“, шампион, голмайстор и треньор, оставил трайна следа както на терена, така и край тъчлинията.

Редактор: Ралица Атанасова