Нидерландският футболен съдия Роб Диперинк е починал на 38-годишна възраст, съобщиха от Кралската футболна асоциация на Нидерландия (KNVB). Новината идва само няколко седмици след като той беше изваден от списъка на ФИФА за предстоящото Световно първенство заради полицейско разследване във Великобритания, съобщи „Би Би Си“.

Диперинк беше определен за видеоасистент съдия (VAR) на шампионата, но през май световната футболна централа отмени назначението му. Причината бе разследване на лондонската полиция по сигнал за предполагаемо сексуално посегателство над непълнолетно момче.

Убиха съдия по време на футболен мач

Afgelopen zaterdag floot hij nog Go Ahead Eagles v Apollon in Terwolde, vandaag is Rob Dieperink op 38 jarige leeftijd overleden. pic.twitter.com/3jvWr61IJC — 𝔾𝔸𝔼#𝟙 (@GAE_055) July 13, 2026

38-годишният арбитър беше задържан през април, след като срещу него беше подаден сигнал. Впоследствие обаче разследването беше прекратено, тъй като събраните доказателства не са били достатъчни за предприемане на по-нататъшни действия.

Rob Dieperink rust zacht pic.twitter.com/juIY7TwonY — Niels Eriks (@nielseriks) July 13, 2026

От Нидерландската футболна асоциация заявиха, че са „шокирани и дълбоко натъжени“ от смъртта на Диперинк. „Губим не само изключително уважаван съдия, но и добър и отдаден колега“, се казва в официалната позиция на организацията.

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ФИФА също изрази съболезнования, като подчерта, че е научила новината с „голяма тъга“. От централата отправиха съчувствие към семейството, близките и колегите на нидерландския рефер.

Причината за смъртта на Диперинк не е оповестена публично.

Borculo verliest met Rob Dieperink een bijzonder mooi mens https://t.co/YUwvg0kCHJ pic.twitter.com/UMmaDspoKV — NieuwsuitBerkelland (@NieuwsuitBerkel) July 13, 2026

Съдията ръководеше мачове в елитното нидерландско първенство Ередивизие от 2017 г., а през 2024 г. беше част и от съдийския екип на Европейското. Сред последните му международни назначения беше като съдия за VAR при победата на „Кристъл Палас“ с 3:0 над „Фиорентина“ в четвъртфиналите на Лигата на конференциите през април.

След отстраняването му от Световното първенство Диперинк заяви пред нидерландски медии, че е станал жертва на неоснователни обвинения и че е оказал пълно съдействие на разследващите органи, както и на ФИФА, УЕФА и KNVB. Той призна, че е разочарован от решението на ФИФА да не го включи сред официалните лица на шампионата.

Редактор: Цветина Петкова