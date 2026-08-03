Лионел Меси няма намерение да слага край на кариерата си с националния отбор на Аржентина, твърдят източници, близки до футболиста, цитирани от БГНЕС. Към момента информацията не е официално потвърдена нито от самия Меси, нито от Аржентинската футболна асоциация.

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Според информацията 39-годишният нападател възнамерява да остане част от състава на "гаучосите" поне още две години, въпреки спекулациите, че след финала на Мондиал 2026 може да се оттегли от международния футбол.

Ако тези информации се потвърдят, Меси ще бъде на разположение на Аржентина и за Копа Америка през 2028 г., след което се очаква окончателно да приключи впечатляващата си кариера с националния тим.

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До момента аржентинецът е постигнал всичко на международната сцена, като спечели световната титла, два трофея от Копа Америка и Финалисима, затвърждавайки мястото си сред най-великите футболисти в историята.

Редактор: Ина Григорова