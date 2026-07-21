Световното първенство по футбол винаги е изобилствало от драматични голове, сензационни обрати и герои на терена. Мондиал 2026 не изостана по този критерий, поставяйки нови рекорди по гледаемост и резултатност. Но първенството ще бъде запомнено и с редица куриозни и забавни моменти, които предизвикаха смях сред феновете по целия свят.

► Купата е при Испания и в... торба за боклук

Испания е новият световен шампион. „Ла Роха“ спечели финала с победа с 1:0 срещу Аржентина на стадион „Метлайф“ в Ню Джърси. Около 1,8 милиарда души гледаха на живо как испанският национален отбор вдига световната купа. Никой обаче не е очаквал къде ще се озове трофеят броени минути, след като прожекторите на „Метлайф“ угаснаха.

На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как един от най-разпознаваемите футболисти на Испания - Марк Кукурея, напуска терена след финалния съдийски сигнал. Защитникът вече е събул бутонките си, но това, което привлича вниманието, е начинът, по който носи най-ценния трофей във футбола. Световната купа е поставена в обикновена найлонова торба за боклук - гледка, която бързо предизвика вълна от коментари и шеги в социалните мрежи.

Only Marc Cucurella could walk out with the World Cup trophy in a bin bag. 😂pic.twitter.com/ZOcUa5KTCZ — No Context World Cup (@NoContextEPL) July 20, 2026

► Братът на Ямал и фобията му от косата на Нико Уилямс

Макар да е едва на три години, Кейне - малкият брат на звездата на „Барселона” Ламин Ямал - винаги успява да се превърне в един от най-обсъжданите образи в последния месец и половина. След края на мача с Аржентина малчуганът изтича на терена и се втурна към брат си.

Кейне обаче упорито избягва един от съотборниците на Ямал - Нико Уилямс. Крилото на Испания явно предизвиква страх у тригодишното момченце и то отказва да се доближи до футболиста. Причината - нестандартната прическа на играча с №17.

El pequeño hermano de Lamine Yamal le tiene miedo al pelo de Nico Williams... pic.twitter.com/vL6KrqU8mv — Indie 505 (@Indie5051) July 20, 2026

► Ерлинг Холанд - новият фаворит на феновете по света

От началото на Мондиал 2026 феновете по цял свят несъмнено се сдобиха с нов любимец - норвежкият нападател Ерлинг Холанд. Макар Норвегия да отпадна на четвъртфиналите, голмайсторът спечели симпатиите на милиони не само заради представянето си на терена, но и заради чувството си за хумор и непринуденото си поведение.

Кадри с Холанд се превърнаха в хит в социалните мрежи. Норвежката звезда първо демонстрира ледено спокойствие след отбелязването на едно от най-небрежните попадения на турнира. Секунди по-късно обаче нападателят показа истинския си „викингски“ характер - емоционален, мощен и готов за атака.

► Килиан Диктатора

Най-големият футболен форум си има нов голмайстор. 27-годишният нападател на Франция - Килиан Мбапе, вече има 22 гола на световни финали. Той приключи участието си на турнира с впечатляващите 10 попадения.

Тази и още много статистики дадоха на французина нов прякор - Килиан Диктатора. Мемето тръгва от идеята, че Мбапе има огромно влияние - на терена, в съблекалнята и в медиите. Фенове започват шеговито да го представят като човек, който решава всичко и „командва играта“. Дори се появява популярна песен с името „Килиян Диктатор“, създадена с помощта на изкуствен интелект.

The Kylian Mbappé ‘dictator’ trend has gone worldwide and it’s funny how he plays into it. 😂 pic.twitter.com/Uwcb8mMqtq — 10 (@Kylian) July 4, 2026

► Самотният кореец

Сред морето от зелено, бяло и червено на мексиканските фенове погледите прикова един привърженик на Южна Корея. Заобиколен от стотици мексиканци, той изглеждаше като самотен остров сред огромната футболна тълпа.

Но вместо дистанция и напрежение, той получи нещо съвсем различно - приятелство и топло посрещане. Мексиканските фенове го поканиха на своето празненство, танцуваха заедно с него, пееха и споделяха емоцията от футбола. В един от най-запомнящите се моменти дори го вдигнаха във въздуха.

This is what the World Cup is all about. ❤️



The single South Korea could have felt slightly intimidated surrounded by Hundreds of Mexican fans. Instead, the Mexicans embraced him, dancing with him and even throwing him in the air…. 🤣



Love it! 🇲🇽🤝🇰🇷pic.twitter.com/csNzD8Ak7X — Football Away Days (@FBAwayDays) June 12, 2026

► Приятели в живота, противници на терена

Дългогодишните приятелства, които се зараждат по време на клубните първенства, винаги привличат вниманието на феновете. Играчи, които са съотборници в наякои от най-големите отбори по света, се изправят един срещу друг с екипите на своите национални отбори.

Пример за това са бившите футболисти на „Борусия Дортмунд“ Ерлинг Холанд и англичанина Джуд Белингам. Двамата прекараха важен период от развитието си заедно в германския клуб, където не само изградиха силна професионална връзка, но и създадоха приятелство извън терена.

На кадри от и извън игрището се виждат много моменти със закачки, усмивки и приятелско отношение между двамата футболисти. Въпреки че по време на мачовете застават от различни страни и се борят за успеха на своите национални отбори, Холанд и Белингам запазват близостта, изградена през годините.

Imagens de Haaland e Bellingham. Muita gente não sabe, eles jogaram ￼ juntos no Borussia Dortmund, da Alemanha, entre os anos de 2020 e 2022. ￼

Futebol é uma paixão indescritível. pic.twitter.com/SpH9FHAwml — Vilma Barreto🚩 (@VilminhaBarret1) July 19, 2026

► Мексиканската патица Мерлин

В битката за най-симпатичен и запомнящ се символ на Световното първенство специално място заслужава и Мерлин - мексиканската патица, която спечели сърцата на феновете по целия свят. Със своята уверена походка, забавни движения и малка футболна фланелка Мерлин бързо се превърна в истински интернет герой. Образът му завладя социалните мрежи, а публиката го превърна в един от най-разпознаваемите неофициални талисмани на турнира.

Популярността на патицата стигна дотам, че тя дори се срещна с президента на Мексико Клаудия Шайнбаум, докато националният отбор на страната набираше скорост в хода на първенството.

Mexico's World Cup players may have scored the goals, but a duck stole the show.



Merlín, a 2-year-old duck dressed in the national team’s colors, became an unlikely internet sensation and an unofficial mascot of the tournament. https://t.co/rB2dI1vmaj pic.twitter.com/1FxM7lA1Ll — The Washington Post (@washingtonpost) June 18, 2026

► Вечното съперничество между Меси и Роналдо

Сред темите, които продължиха да вълнуват привържениците, остана и вечното съперничество между Лионел Меси и Кристиано Роналдо. Двамата, определяни като едни от най-великите футболисти в историята, години наред разделят феновете.

Тъй като Мондиал 2026 беше възприеман като своеобразен „последен танц“ за двете легенди, всяка тяхна поява на терена носеше допълнителна емоция. Макар Португалия да отпадна на осминафиналите, а Аржентина, водена от Меси, да стигна до финала, вечният спор между привържениците на двамата футболни гиганти продължи и след края на турнира.

Едно от най-популярните видеа на Мондиала беше това с колата, управлявана от Роналдо. С всяко отпадане на голям фаворит от турнира към пасажерите се присъединяваха все повече футболни звезди - от Неймар и Ерлинг Холанд до „диктатора“ Килиан Мбапе. Видеото се превърна в забавна хроника на първенството, а след финала към виртуалното пътуване към дома се присъедини и Лионел Меси.

A New Legend Has Joined the Ride...



Goodbye, World Cup. pic.twitter.com/CePH639chQ — Yapayzekaserisi (@YapayZekaSerisi) July 20, 2026

В социалните мрежи не липсваха и други шеги по адрес на португалския капитан. Сред най-разпространените мемета беше заключението, че музикалната звезда Шакира има повече участия на световни финали от самия Роналдо.

🏆 Apariciones en finales del mundo



🇨🇴 Shakira: 4



🇵🇹 Cristiano Ronaldo: 0



Son datos y hay que darlos 🥶 pic.twitter.com/Mu2Frxp7EC — Trigger (@TriggerFCB) July 19, 2026

През 2007 г. младият Лионел Меси позира с бебе за фотосесия за календар на УНИЦЕФ, продаван с благотворителна цел. По това време 20-годишният аржентинец вече създава име и е на път да се превърне в един от най-великите футболисти на всички времена. Оказва се, че бебето в ръцете му е 5-месечният Ламин Ямал, който години по-късно побеждава своя "кръстник" на световни финали.

Снимка: БТА/AP, Joan Monfort​

Снимките от онази фотосесия за пореден пък обиколиха социалните мрежи, а футболните фенове не пропуснаха да се пошегуват с любопитното съвпадение. Появиха се множество колажи, на които Меси и Ямал са с разменени роли, а едно от най-популярните клипчета показва как аржентинецът „съжалява“ за снимката отпреди близо две десетилетия, след като именно Ямал се превърна в човека, който го победи на световния финал.

Редактор: Иван Иванов