Левски ще се изправи срещу гръцкия шампион "АЕК" (Атина) в плейофите на Шампионската лига, ако успее да преодолее казахстанския "Кайрат" в третия квалификационен кръг. При успех "сините" ще бъдат домакини на първия двубой, който ще се играе на 18 или 19 август, а реваншът в Атина е насрочен за 25 или 26 август.

Гръцкият първенец разполага със състав, изпълнен с класни и опитни футболисти. Част от тима е и българският защитник Мартин Георгиев, привлечен от "Славия" през януари срещу трансферна сума от около 2 млн. евро. До момента той има ограничено игрово време с екипа на "АЕК".

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Най-голямата заплаха за евентуалния съперник на Левски обаче идва в атака, където водеща фигура е сръбският национал Лука Йович. Нападателят има богата визитка с престои в "Реал" (Мадрид), "Милан", "Фиорентина" и "Айнтрахт" (Франкфурт). В състава на атинския клуб личат още имената на хърватския национал Ловро Майер, румънеца Ръзван Марин, украинеца Олександър Зубков, камерунеца Харолд Мукуди и още редица футболисти с опит на най-високо европейско ниво.

Преди да мисли за евентуален сблъсък с "АЕК", Левски трябва да се справи с "Кайрат". Двата отбора ще се срещнат на 4 и 11 август, а между двата европейски мача "сините" ще изиграят шампионатен двубой срещу "Локомотив" (Пловдив). На 15 август тимът гостува и на "Славия" в Първа лига.

Междувременно станаха ясни и евентуалните противници на "Левски" при отпадане от "Кайрат" в трети квалификационен кръг на Шампионската лига. "Сините" отиват при това положение в плейоф за влизане в основна фаза на Лига Европа, а съперник ще им бъде или ПАОК с Кирил Десподов или "Андерлехт".

Мачовете са на 20 и 27 август.

ЦСКА научи възможните си съперници в Европа

ЦСКА продължава битката за място в основната фаза на Лига Европа, след като си осигури участие в третия квалификационен кръг с драматичния успех над "Карабах" след изпълнение на дузпи.

Следващото препятствие пред "червените" е израелският "Макаби" (Тел Авив). Първият двубой е на 6 август като гост, а реваншът в София е насрочен за 13 август.

При успех над "Макаби" ЦСКА ще бъде сред поставените отбори в жребия за плейофите на Лига Европа и ще направи последна крачка към участие в основната фаза на турнира. След това "армейците" ще могат да срещнат победителя от срещата между швейцарския Лугано и Рунавик от Фарьорските острови.

Ако обаче отпадне от израелския тим, столичният клуб няма да приключи европейското си участие. "Червените" ще продължат в плейофите на Лигата на конференциите, където ще получат още една възможност да си осигурят място в същинската фаза на европейските клубни турнири.

ЦСКА 1948

Междувременно ЦСКА 1948 остава единственият български представител в Лигата на конференциите, след като "Лудогорец" отпадна още в началния квалификационен кръг. Тимът от Бистрица си осигури място в следващата фаза след успех над "Спартак" (Търнава) след изпълнение на дузпи.

Вицешампионът на България ще играе със загубилия от двойката между чешкия "Храдец" Кралове и турския "Бешикташ" в плейофа за Лигата на конференциите, ако отстрани гръцкия "Панатинайкос". Това отреди тегленият от УЕФА жребий.

Редактор: Цветина Петкова