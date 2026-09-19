Път пропадна след поредна авария на магистрален водопровод във Варна. Повредата е нанесла сериозни щети по наскоро асфалтиран участък и тротоар в близост до центъра на града.

Аварията е в района между улиците „Поп Харитон“ и „Беласица“. Заради спукания ключов водопровод голяма част от Варна е останала без вода, съобщиха от местното ВиК дружество. Очаква се водоподаването да бъде възстановено около 21:00 часа.

Сериознo наводнение във Варна заради авария на магистрален водопровод

Това е пореден подобен инцидент в града за кратък период. В края на август авария на магистрален водопровод предизвика сериозно наводнение в района на квартал „Бриз“. Огромно количество вода заля улиците около Паметника на българо-съветската дружба, които за минути се превърнаха в реки.