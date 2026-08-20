Сериознo наводнение предизвика авария на магистралния водопровод „Варна – Златни пясъци“ в района на кв. „Бриз“ във Варна. Огромни количества вода са залели улиците около Паметника на българо-съветската дружба и за минути са се превърнали в реки, разказват очевидци.

Пробивът е регистриран около 17:00 часа днес в участък на стъклопластовия магистрален водопровод. По информация на „ВиК – Варна“ аварията е в района под паметника, а водните маси са се стекли по ул. „Николай Коларов“.

Системата за автоматично спиране на водата се е задействала непосредствено след пробива. Аварийните екипи са установили точното място на повредата и са започнали подготовка за отстраняване ѝ. От „ВиК – Варна“ потвърдиха, че домакинствата в района ще бъдат превключени на аварийно водоснабдяване до пълното отстраняване на проблема.

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Това не е първата авария в този участък на магистралния водопровод. Съоръжението е изградено по програма ИСПА в периода 2005–2007 г. и е предадено за експлоатация на „ВиК – Варна“ през 2008 г. От дружеството посочват, че по трасето вече са регистрирани множество аварии.

Като възможни причини се допускат грешки при проектирането, наклонът на терена, движенията на земните маси, както и подкопаването на отделни участъци вследствие на строителство и преминаване на тежка механизирана техника.

След поредица от аварии през 2023 г. са били подменени над 100 метра от стъклопластовата тръба в най-компрометирания участък. В района са предприети и локални мерки за ограничаване на щетите, сред които автоматична система за затваряне на крановете при рязък спад на налягането, предизвикан от пробив.

При настоящата авария няма данни за пострадали хора или наводнени жилища. Очаква се аварийните екипи да започнат ремонтните дейности след оттичането на водата.