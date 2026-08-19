Полицията проверява сигнал за умишлено повреден аквапарк във Варна. Става дума за надуваемо съоръжение, намиращо се във водата до плаж "Втора буна".

Собствениците на атракциона обявиха на страницата си във Facebook, че той е временно затворен за посетители. “Вчера сутринта се сблъскахме с нещо, което изобщо не очаквахме — срещу нашия аквапарк беше извършен акт на вандализъм. Част от съоръженията ни бяха умишлено срязани и повредени”, сочи публикацията.

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Водният атракцион беше открит в началото на това лято. От ОДМВР Варна потвърдиха, че по случая тече проверка след подаден сигнал.