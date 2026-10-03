Кадър/Видео:"Ройтерс"
-
Необичаен гост: Морски слон превзе част от плаж в Рио де Жанейро (ВИДЕО)
-
Парад на пингвините привлече стотици любопитни в Харбин (ВИДЕО)
-
„Непознатите земи”: Пътуване през дивия Атлас - от жарко слънце до сняг
-
„Живей красиво”: От старите вещи до новия интериор
-
Творби на Ван Гог и Сезан, оценени на 450 милиона щатски долара, отиват на търг (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Рядко амурско леопардче се роди в зоопарка в Копенхаген (ВИДЕО)
Градът е домакин за поредна година на Международният фестивал на балоните
Стотици балони с горещ въздух се издигнаха в небето над Албакърки, щата Ню Мексико. Градът за поредна година е домакин на Международния фестивал на балоните.
Събитието започна със светлинно шоу с дронове около 5:45 часа местно време. Традиционното за фестивала масово излитане на балоните с горещ въздух започна по изгрев, когато стоотиците летателни апарати се издигнаха в ясното утринно небе.
Започна шестата балонена фиеста над Белоградчик
Деветдневният фестивал се смята за най-големия по рода си в света. Организаторите посочват, че по време на събитието, което продължава до 11 октомври, се очаква да участват повече от 500 екипажа.
Основан през 1972 г. с едва 13 балона, излетели от паркинга на търговски център, Международният фестивал на балоните в Албакърки се превръща в едно от най-известните ежегодни събития в Ню Мексико и привлича хиляди хора от различни точки на планетата.Редактор: Станимира Шикова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни