Стотици балони с горещ въздух се издигнаха в небето над Албакърки, щата Ню Мексико. Градът за поредна година е домакин на Международния фестивал на балоните.

Събитието започна със светлинно шоу с дронове около 5:45 часа местно време. Традиционното за фестивала масово излитане на балоните с горещ въздух започна по изгрев, когато стоотиците летателни апарати се издигнаха в ясното утринно небе.

Започна шестата балонена фиеста над Белоградчик

Деветдневният фестивал се смята за най-големия по рода си в света. Организаторите посочват, че по време на събитието, което продължава до 11 октомври, се очаква да участват повече от 500 екипажа.

Основан през 1972 г. с едва 13 балона, излетели от паркинга на търговски център, Международният фестивал на балоните в Албакърки се превръща в едно от най-известните ежегодни събития в Ню Мексико и привлича хиляди хора от различни точки на планетата.

Редактор: Станимира Шикова