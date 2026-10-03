Кадър/Видео:"Ройтерс"
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Част от плажната ивица беше отцепен заради морския бозайник
Мъжки тюлен от вида морски слон се появи изненадващо на плажа "Конрадо" в южната част на Рио де Жанейро. Бозайникът бързо успя да привлече вниманието както на плажуващите, така и на властите, след като излезе от водата и буквално превзе част от плажната ивица.
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Спасители оградиха с лилави флагове периметър от няколко метра около тюлена, за да предупредят плувците за присъствието му. Властите отцепиха и част от плажа, за да предотвратят достъпа на хора и да могат да наблюдават поведението на морския слон.
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В съобщение на пожарната служба на Рио де Жанейро плажуващите се призовават да спазват дистанция от морския бозайник и да избягват пряк контакт с него.Редактор: Станимира Шикова
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