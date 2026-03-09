Жителите и гостите на Аркица, област Фтиотида, в Гърция станали свидетели на необичайна гледка – тюлен монах излязъл и пропълзял по шосе на пристанището в курортното градче. Един от минувачите сигнализирал за животното в Организацията за изследване и защита на тюлените монаси. Последвала бърза спасителна операция, в която помогнали от бреговата охрана, както и доброволци от Аркица. Младият тюлен бил върнат в естествената му морска среда, отбелязват от изданието "Прототема".

По заливите между остров Евия и континенталната част на Гърция често могат да се видят тюлени монаси, уточняват природозащитници. Животните обаче не бива да се доближават и застрашават. При среща с бедстващ или пострадал по някаква причина такъв морски бозайник най-удачно е да подадем сигнал към в Организацията за изследване и защита на тюлените монаси.

Забелязаха тюлен монах във Венецианската лагуна

Рекорден е броят на новородените средиземноморски тюлени монаси през 2026 г. в Националния морски парк на Алонисос, допълва гръцкото издание „Прототема”. Популацията на вида там се е увеличила с 21 екземпляра.