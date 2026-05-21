„Мандалорианецът и Грогу” – първият филм от поредицата „Междузвездни войни” от седем години насам, излиза по кината този уикенд, като компанията „Дисни” разчита на популярността на Грогу, по-известен като Бебе Йода, за да съживи франчайза, предаде „Ройтерс”.

„Дисни” прекъсна работата по филмите от поредицата след „Междузвездни войни: Епизод IХ” от 2019 г. заради опасения, че студиото е заляло пазара с твърде много продукции за кратко време. Междувременно сериалът „Мандалорианецът” се превърна в хит и направи Грогу глобален попкултурен феномен.

Педро Паскал превърна Мандалореца в най-добрия баща във вселената на „Междузвездни войни“

Анализаторите прогнозират, че новият филм ще спечели между 75 и 100 млн. долара в САЩ и Канада през премиерния уикенд – възможно най-слабият старт за филм от „Междузвездни войни”, откакто „Дисни” придоби франчайза от Джордж Лукас през 2012 г.

Според боксофис анализатора Джеф Бок по-ниският бюджет на продукцията – около 165 млн. долара, все пак може да я направи печеливша, особено заради очакваните силни продажби на сувенири.

Снимка: iStock

В главната роля е Педро Паскал, който играе мандалориански ловец на глави, пътуващ заедно с Грогу. Критиците засега са разделени – към сряда филмът има 60% положителни оценки в „Rotten Tomatoes”.

Следващият филм от поредицата – „Star Wars: Starfighter” с Райън Гослинг, се очаква да излезе по кината през май 2027 г.

Редактор: Мария Барабашка