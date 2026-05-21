Световният петролен пазар рискува да навлезе в „червена зона“ през предстоящия летен сезон, ако не бъде постигнат напредък за прекратяване на войната в Близкия изток. Това заяви ръководителят на Международната агенция по енергетика (МАЕ) Фатих Бирол, предаде АФП.

„Може да навлизаме в червената зона по отношение на доставките през юли или август, ако не видим подобрение на ситуацията“, заяви Бирол по време на събитие на аналитичния център Chatham House в Лондон.

Иран на практика е спрял движението на танкери през Ормузкия проток в отговор на американските и израелските удари, започнали в края на февруари. Това сериозно затрудни трафика на петрол и газ и доведе до рязък скок на цените.

Цената на петрола се понижи с около 2% след сигнал за дипломатическа деескалация между САЩ и Иран

Според Бирол излишъкът на петрол на пазара преди началото на конфликта е помогнал за смекчаване на енергийния шок, но „запасите се изчерпват“. Той предупреди, че ще е необходимо „много време“, за да се възстановят производственият капацитет и рафинериите до нивата отпреди войната.

По-рано Бирол заяви, че търговските петролни запаси намаляват „много бързо“, въпреки освобождаването на стратегически резерви от правителства по света. МАЕ координира освобождаването на 426 милиона барела от аварийните резерви на своите 32 държави членки, като този месец агенцията съобщи, че около 164 милиона барела вече са били използвани.

Примирието от 8 април спря военните действия, но преговорите досега не са довели до трайно мирно споразумение, което продължава да оказва натиск върху световната икономика

