Цените на горивата в България продължават да се движат в различни посоки - бензинът поскъпва, докато дизелът и пропан-бутанът отбелязват спад. При метана няма промяна спрямо предходната седмица, показват данните на платформата Fuelo.

Най-масовият бензин А95 е поскъпнал с 0,03 евро на литър за последната седмица, което представлява ръст от близо 2 процента. Последното увеличение е отчетено вчера, когато средната цена е достигнала 1,55 евро за литър. На месечна база горивото е поскъпнало с 0,05 евро или с 3,33 процента.

Възходяща тенденция се наблюдава и при бензина А98 премиум. Само за седмица цената му е нараснала с 0,02 евро на литър, или с 1,15 процента. Ако на 14 май той се е продавал за 1,74 евро, днес цената му вече достига 1,76 евро за литър. За последния месец увеличението е 0,05 евро на литър, което се равнява на ръст от 2,92 процента.

При дизеловото гориво тенденцията е обратна. За седмица цената му е намаляла с 0,02 евро на литър - спад от 1,14 процента. Така дизелът поевтинява от 1,76 евро до 1,74 евро за литър. На месечна база понижението също е 0,05 евро, или 2,79 процента.

Сериозно поевтиняване се отчита и при пропан-бутана. Само за седем дни цената му е спаднала с 0,03 евро на литър, което е намаление от 3,7 процента. За месец понижението достига 0,04 евро или близо 5 процента. В момента пропан-бутанът се търгува средно за 0,78 евро на литър.

Метанът остава без промяна - цената му се задържа на ниво от 1,21 евро за килограм, колкото беше и преди седмица.

