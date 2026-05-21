Софийският градски съд разглежда делото срещу бившия следовател Петьо Петров, известен като Петьо Еврото, обвинен в документна измама в особено големи размери. Процесът се води задочно, тъй като той е в неизвестност и се издирва с Европейска заповед за арест. Решението на магистратите се очкава към 13.30 ч.

Делото е образувано през юли 2021 г. и според обвинението в периода от октомври 2019 г. до март 2020 г. Петров е използвал неистински документи, за да се разпореди неправомерно с имущество, свързано със семейството на Явор Златанов. Сред посочените в обвинението активи са 147 златни монети на стойност над 106 хил. лева, златно кюлче от 1 килограм на стойност над 109 хил. лева, както и 550 хил. евро, собственост на членове на семейството.

В съдебната зала прокуратурата прочете част от обвинителния акт и поиска Петров да бъде признат за виновен и осъден на 14 години лишаване от свобода, както и да бъде лишен от право да упражнява адвокатска професия за 17 години.

По време на пледоариите адвокат Минчо Спасов, представляващ част от пострадалите, заяви, че събраните доказателства потвърждават тезата на обвинението. Той посочи, че по делото се открояват противоречия в показанията и че според него става дума за действия на „две престъпни групи“, като настоя съдът да отчете като утежняващо обстоятелство влиянието на Петров в магистратските среди.

От своя страна служебният защитник на подсъдимия - адвокат Николай Манчев, заяви, че обвинението не е доказано, а Петров не е съзнавал извършването на престъпление. По думите му златните монети са били получени от бившата му съпруга Любена Павлова.

В хода на делото беше разпитан и следователят Орхан Хасанов, който разказа за участие в претърсване на имот на Илия Златанов. Той описа как при акцията са били открити златни монети и документи, като част от действията са били предприети след допълнителни указания от наблюдаващия прокурор. Свидетелят посочи още, че част от помещенията в имота са били претърсени преди пристигането на разследващите.

