Премиерът Румен Радев заяви, че няма да се търси съкращаване на хора, а на ненужни разходи. Това обаче не спаси шефката на Агенцията по вписванията Даниела Митова, която се раздели с поста си заради хаос във ведомството. А в парламента се води първата голяма битка между „Прогресивна България“ и опозицията. На този фон премиерът поиска от Доналд Тръмп падане на визите за българи.

Преди дни финансовия министър обяви, че ще се правят съкращения в администрацията, така че да се намалят с 10% разходите за заплати. Това няма да се прави механично, а след ревизия.

"Няма да има съкращения и преструктуриране, преди да е извършен предварителен преглед на структурите и функциите. Както и без задълбочен анализ за установяване на това кои функции се дублират между органи, кои са остарели и неадекватни и кои могат и кога да бъдат автоматизирани и дигитализирани", заяви премиерът Румен Радев.

Кабинетът създава Съвет за административна реформа



Работата по ревизията ще върши нов Съвет за административна реформа. Начело застава вицепремиерът Гълъб Донев. От указанията за проектобюджета стана ясно, че се предвижда орязванията да не обхванат – силовите структури и служби, както и учителите и медиците. Причината – недостиг на кадри.



"Това е сливане на агенции и дирекции с припокриващи се отговорности. Трансформиране на агенции в дирекции към ресорните министерства. Отпадане и премахване на излишни междинни звена. Съкращаване на незаети щатни бройки. Пенсиониране без заместване", подчерта министър-председателят.



Цел за кабинета е да се оптимизират публичните разходи. Пример за проблеми в държавна агенция даде правосъдният минстър. Открили са „фрапиращи нарушения” в Агенцията по вписванията.

Радев е поискал от Тръмп САЩ да премахнат визите за българи

"60% от щатните бройки в общата администрация са празни. Няма главен секретар, няма назначени заместник-директори, няма ръководство на финансовия отдел, няма служител по сигурността на информацията, при положение, че това е от първостепенно значение за дейността на цялата агенция. Практически агенцията функционира без елементарен административен гръбнак", подчерта правосъдният министър Николай Найденов.



В безпорядьк, по думите на правосъдния министър, са оставени и финансите, активите са били осчетоводявани неправилно, имало е проблеми и с обществените поръчки. Сигнали за нарушения е имало през 2024 и 2025 година, но проверяващите са били възпрепятствани според Найденов.



"Препоръчано е в официален доклад на инспектората незабавно освобождаване на изпълнителния директор и сезиране на Софийска градска прокуратура заради това, което е намерено в агенцията. Тези препоръки не са били изпълнени. Нещо повече - изпълнителният директор е получавал тримесечни оценки за своята работа, чието словесно изражение се състои в изключително изпълнение или много добро изпълнение, зад което стоят получаването на по няколко петцифрени бонуси в лева", заяви Найденов.

Правосъдният министър обяви, че има фрапиращи нарушения в Агенцията по вписванията, поиска уволнението на директора ѝ



Докладът за всички тези нарушения е предаден на премиера с ново искане изпълнителният директор на Даниела Митева да напусне поста си.

И още една ревизия - отслабена администрация и липса на финанси е установил новият министър на туризма във ведомството си. Според Илин Димитров са установени и редица разходи с трудна за оправдаване целесъобразност.