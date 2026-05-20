Джими Кимъл отново се подигра на президента на САЩ Доналд Тръмп, този път заради негов коментар относно спорния проект за нова бална зала в Белия дом. В последното издание на „Шоуто на Джими Кимъл“ водещият показа кадри, на които Тръмп говори за проекта на стойност 400 млн. долара на фона на шумна строителна площадка. В част от видеото президентът държи плакат с изображение на бъдещата сграда и с видимо задоволство отбелязва, че то го прави да изглежда по-слаб.

„Не е нужно да гледате талията ми, можете да гледате това“, казва Тръмп, сочейки плаката. Кимъл отвърна със сарказъм: „Умно, умно. Вместо хоризонтално, той е построил колоните вертикално. Така изглежда по-слаб. Всички знаят това“.

„Представяте ли си иранците да гледат това тази сутрин? Минути преди крайния срок да ги бомбардира, той показва планове за новия дансинг, на който ще танцува ча-ча-ча на Y.M.C.A.“, добави комикът. „Ако не беше толкова глупав, можеше да изглежда дяволски хитро. Но не е. Той е глупав“, заключи Кимъл.

Водещият коментира и финансирането, след като републиканците в Сената прокараха законопроект, който предвижда 1 млрд. долара публични средства за него. „След като каза, че той и приближените му ще платят лично, екипът на Тръмп сега иска ние да поемем сметката, която вече е пет пъти по-голяма от първоначално обявената. Какво да кажем? Човекът обича да танцува“, каза тогава Кимъл. В монолога си той се спря и на политическите тактики на Тръмп. „Забелязали ли сте, че той сякаш винаги отстъпва във вторник? Всеки вторник е като нов епизод на „Военни престъпления“, пошегува се водещият.

„Мисля, че е така, защото през уикендите има повече свободно време да отправя заплахи. След това идва понеделник и той си казва: „Не ми се занимава. Отложете за следващата седмица.“ Тази война започва да прилича на поредица от бизнес срещи на милениали“, добави Кимъл.

