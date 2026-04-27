Президентът на САЩ Доналд Тръмп поиска уволнението на телевизионния водещ Джими Кимъл заради негова шега, отправена срещу първата дама Мелания Тръмп, предадоха световните агенции.

„Нещата стигнаха наистина прекалено далеч. Джими Кимъл трябва незабавно да бъде изгонен от "Дисни" и от "Ей Би Си”, написа президентът в социалната си мрежа.

Стрелецът от гала вечерята на журналистите от Белия дом е обвинен в опит за убийство на президента на САЩ

Той разкритикува думите на Кимъл, който в емисията си миналата седмица, заяви, че първата дама на САЩ „грее като бъдеща вдовица”.

Това беше изречено преди стрелбата по време на журналистическа гала вечеря, на която бяха Тръмп, съпругата му, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и 2600 гости. Белият дом дефинира тази стрелба като трета атака срещу президента.

