След седмици на колебания и поскъпване цените на горивата у нас тръгнаха надолу. Поевтиняването идва на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток и несигурността около развитието на конфликта в региона.

„През последните две-три седмици виждаме намаление на дизеловото гориво, на бензина с около 2-3 цента на литър, а при пропан-бутана спадът е между 6 и 7 цента“, коментира Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. „Ако ситуацията в Иран се нормализира, няма как и горивата да не тръгнат надолу“, добави той.

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Според него влияние оказва и увеличаването на добива на петрол на международните пазари, което създава предпоставки за постепенно понижение на цените.

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