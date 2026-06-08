Властите заявиха, че трусът е бил усетен в цялата западна част на страната

Силно земетресение разтърси крайбрежието на западната част на Куба. Трусовете продължиха около 20 секунди и принудиха кубинците да напуснат сградите и да излязат на улиците.

Американската геоложка служба съобщи, че земетресението е било с магнитуд 6,1 и е ударило на около 62 мили от западния край на острова. Трусът е бил усетен още в Мексико и американския щат Флорида.

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Първоначално просто ми се зави свят - не ми хрумна, че е земетресение, никога преди не бях преживявала такова нещо. Но щом осъзнахме какво може да е, излязохме бързо навън“, разказа пред АФП 47-годишният икономист Кармел Делгадо.

Властите не са съобщили за сериозни щети или жертви, но земетресението предизвика тревога в Куба, където заради продължаващата десетилетия икономическа криза много сгради са в тежко състояние. 

Земетресението е необичайно за този район на Карибско море, отбелязват сеизмолозите. Трус с такава сила не е ставал в района от 1880 година, когато земетресение с магнитуд 6 по Рихтер е разтърсило град Сан Кристобал.

Редактор: Ивета Костадинова

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