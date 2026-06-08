Силно земетресение разтърси крайбрежието на западната част на Куба. Трусовете продължиха около 20 секунди и принудиха кубинците да напуснат сградите и да излязат на улиците.

Американската геоложка служба съобщи, че земетресението е било с магнитуд 6,1 и е ударило на около 62 мили от западния край на острова. Трусът е бил усетен още в Мексико и американския щат Флорида.

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A magnitude 6.1 earthquake struck off the coast of western Cuba on Monday, with AFP journalists in Havana reporting 20 seconds of shaking that forced Cubans out of buildings and into the streets https://t.co/2a4woL22sV pic.twitter.com/94w7Tk7I9J — AFP News Agency (@AFP) June 8, 2026

„Първоначално просто ми се зави свят - не ми хрумна, че е земетресение, никога преди не бях преживявала такова нещо. Но щом осъзнахме какво може да е, излязохме бързо навън“, разказа пред АФП 47-годишният икономист Кармел Делгадо.

A 6.1 magnitude earthquake struck near western Cuba on Monday, shaking buildings in Havana and beyond, reports AP pic.twitter.com/DuPIuZmRfl — Press Trust of India (@PTI_News) June 8, 2026

Властите не са съобщили за сериозни щети или жертви, но земетресението предизвика тревога в Куба, където заради продължаващата десетилетия икономическа криза много сгради са в тежко състояние.

Земетресението е необичайно за този район на Карибско море, отбелязват сеизмолозите. Трус с такава сила не е ставал в района от 1880 година, когато земетресение с магнитуд 6 по Рихтер е разтърсило град Сан Кристобал.

Редактор: Ивета Костадинова