Издадено е предупреждение за цунами

Земетресение с магнитуд 7,8 по Рихтер разтърси филипинския остров Минданао тази сутрин, съобщи Германският изследователски център за геонауки.

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Земетресението е било на дълбочина 10 км, уточни центърът. Първоначално силата на труса бе оценена на 7,3.

Според данни на местните власти има най-малко 32 загинали. Директорът на местната служба за гражданска защита Родриго Сосменя съобщи, че 12 от жертвите са регистрирани в Сокскарген – регион, обхващащ четири провинции и един град: Южен Котабато, Султан Кударат, Сарангани и град Генерал Сантос. Той добави, че според данните близо 150 души са ранени в региона. Издирват се други 12 души. 

 Има и множество срутени сгради. 

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Снимка: БТА

Издадени са предупреждения за цунами във Филипините и съседна Индонезия. На хората в крайбрежните райони беше препоръчано да се преместят на по-високи места, заради очаквани приливни вълни между 1 и 3 метра. До момента приливна вълна няма.

Регистрирани са и повече от 130 вторични труса с магнитуд до 6.7 по Рихтер. Мнозина местни жители са напуснали домовете си.

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Засегнатите райони са Мандао - главният град на провинция Северно Сулавеси, северната част на провинция Горонтало и островите Сангихе, се казва в изявление на Националната агенция за управление на бедствията.

Десетки хиляди японци, живеещи в крайбрежни зони в множество райони, също получиха препоръка за евакуация заради очакваните вълни цунами с височина до един метър, съобщи Японската радиотелевизионна корпорация.

По-рано националната метеорологична служба на Япония предупреди за заплаха на островите в югозападната префектура Окинава, на островите Кюшу и Шикоку, както и на тихоокеанското крайбрежие на остров Хоншу.

Междувременно президентът на Филипините Фердинанд Маркос-младши нареди преустановяване на учебните занятия в редица райони на остров Минданао. 

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Снимка: БТА

Нареждам преустановяването на занятията във всички учебни заведения в пострадалите райони на Минданао до второ нареждане. Безопасността на нашите деца е преди всичко. Министерството на образованието ще координира действията си с местните органи на властта”, написа той в социалните мрежи.

Редактор: Станимира Шикова
Източник: Валерия Динкова, Деяна Христова, БТА/ БГНЕС

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