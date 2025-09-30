Трусът е бил на дълбочина от 11 километра

Земетресение с магнитуд 6,9 по Рихтер бе регистрирано край бреговете на централната част на Филипините, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS), като коригира по-ранното си измерване от 7,0.

Епицентърът на труса е бил на около 11 километра източно-югоизточно от град Калапе в провинция Бохол, с население около 33 хиляди души. По данни на Геологическия топографски институт на САЩ, трусът е бил на дълбочина от 11 километра.

Тихоокеанският център за предупреждение за цунами съобщи, че на този етап няма опасност от образуване на цунами след труса.

Редактор: Цветисиана Костова
Източник: БГНЕС, "Ройтерс"

