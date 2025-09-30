Снимка: iStock
Трусът е бил на дълбочина от 11 километра
Земетресение с магнитуд 6,9 по Рихтер бе регистрирано край бреговете на централната част на Филипините, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS), като коригира по-ранното си измерване от 7,0.
Епицентърът на труса е бил на около 11 километра източно-югоизточно от град Калапе в провинция Бохол, с население около 33 хиляди души. По данни на Геологическия топографски институт на САЩ, трусът е бил на дълбочина от 11 километра.
🚨❗️ BREAKING: A preliminary M7.0 earthquake has just hit in the Philippines! pic.twitter.com/MGIfmq3Pjl— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 30, 2025
Тихоокеанският център за предупреждение за цунами съобщи, че на този етап няма опасност от образуване на цунами след труса.
2/— GeoTechWar (@geotechwar) September 30, 2025
Magnitude 7.0 earthquake struck Leyte, Philippines at 1400 UTC (22:00 local) Sept 30, 2025. #lindol #sismo #deprem
Location near 11.1N 124.3E, depth 10 km. No tsunami threat reported, and no action required based on current assessments. pic.twitter.com/cP7xcufeL8
