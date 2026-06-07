Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е пристигнал във Великобритания за разговори с британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц.

В публикация в социалната мрежа X украинският лидер посочи, че основният фокус на срещите е върху отбраната на Украйна в условията на войната, както и върху разширяването на сътрудничеството в областта на противовъздушната отбрана с цел укрепване на сигурността в Европа.

Today I am in Britain. We will have our bilateral talks with Keir and a meeting in the E3 plus Ukraine format: President of France Emmanuel Macron, Chancellor of Germany Friedrich Merz, and Prime Minister of the United Kingdom Keir Starmer. Our teams have already done substantive… pic.twitter.com/tZrdxqh4Pp — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 7, 2026

Лидерите на Великобритания, Франция и Германия - на среща със Зеленски в Лондон

„Основният фокус е върху отбраната ни във войната, разширяването на сътрудничеството в областта на противовъздушната отбрана за сигурността на цяла Европа и върху нашата обща визия за дипломатическите перспективи“, написа Зеленски.

Той допълва още, че Европа трябва да бъде включена в преговорния процес и да играе по-силна роля. „Европа трябва да е част от преговорите и да бъде силна“, заяви украинският президент.

Основна тема на срещата е продължаващата подкрепа за Киев и засилването на натиска срещу руските военни действия.

Разговорите се провеждат на фона на отказа на руския президент Владимир Путин да приеме предложението на Зеленски за лична среща.

Редактор: Цветина Петкова