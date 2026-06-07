Лидерите на Великобритания, Франция и Германия се събират по-късно днес в Лондон за разговори с украинския президент Володимир Зеленски. Основна тема на срещата е продължаващата подкрепа за Киев и засилването на натиска срещу руските военни действия.

В срещата участват британският премиер Киър Стармър, френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц.

Срещата на европейските лидери: Темите са помощта за Украйна и отношенията със САЩ

Разговорите се провеждат на фона на отказа на руския президент Владимир Путин да приеме предложението на Зеленски за лична среща.

Очаква се лидерите да обсъдят и дългосрочните гаранции за сигурност на Украйна, като Лондон и Париж вече работят по инициатива за създаване на международна коалиция в подкрепа на бъдещ мирен процес и стабилност в региона.

Редактор: Цветина Петрова