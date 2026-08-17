През следващото денонощие времето над страната ще е нестабилно, с превалявания и гръмотевици. Утре от запад на изток ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки.

В повечето места вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде умерен до силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В шест области е обявен жълт код - Велико Търново, Плевен, Враца, Монтана, Видин и Пазарджик.

Снимка: Графики

Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, малко по-ниски в Северозападна България, а в района на София – около 29°.

По Черноморието денят ще е предимно слънчев, само следобед ще се развива купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще бъде от югоизток, слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат 28°–30°, а морската вода – 24°–25°.

В планините времето няма да е подходящо за разходки. Ще е облачно, на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. По-интензивни ще са валежите в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от северозапад, по най-високите и открити части – до силен. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 23°.

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Редактор: Ина Григорова