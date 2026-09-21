ISO 9001 е най-широко прилаганият международен стандарт за системи за управление на качеството. С публикуването на ISO 9001:2026 организациите разполагат с актуализирана рамка, която отразява промените в съвременната бизнес среда и поставя по-силен акцент върху лидерството, културата на качеството, управлението на риска, организационното знание и устойчивото развитие.

След публикуването на новата версия е определен преходен период до 30.09.2029 г., в рамките на който сертифицираните организации следва да приведат своите системи за управление в съответствие с новите изисквания. Това дава възможност промените да бъдат планирани и внедрени поетапно, без да се нарушава нормалното функциониране на организациите.

Какво се променя в ISO 9001:2026?

Новата версия запазва основната логика на ISO 9001, но развива няколко важни области.

Култура на качеството – качеството все по-ясно се разглежда като част от цялостната организационна култура, ценности и поведение, а не само като резултат от конкретни процеси и процедури.

По-силен фокус върху лидерството – очаква се още по-ясно да бъде подчертана ролята на висшето ръководство и неговата ангажираност със системата за управление на качеството и стратегическата посока на организацията.

Етично поведение – новата версия обръща внимание на принципите и поведението, които подкрепят отговорното вземане на решения и доверието между организацията и заинтересованите страни.

Управление на риска и възможностите – мисленето, основано на риска, остава ключов елемент, като се очаква по-ясно внимание както към рисковете, така и към възможностите, свързани с дейността и целите на организацията.

Организационно знание – запазването, споделянето и използването на натрупаното знание придобива все по-голямо значение в условията на технологични промени и динамична работна среда.

Климатични фактори и устойчивост – очаква се организациите да отчитат релевантните климатични фактори като част от контекста, в който осъществяват своята дейност, както и приложимите очаквания на заинтересованите страни.

Как промените ще засегнат организациите?

За организациите, които вече са сертифицирани по ISO 9001:2015, преминаването към новата версия ще изисква преглед на съществуващата система за управление спрямо

новите и изменените изисквания. В зависимост от установените разлики може да възникне необходимост от актуализиране на определени процеси, вътрешни правила и документирана информация.

По-силният акцент върху лидерството и организационната култура предполага и по-голямо внимание от страна на висшето ръководство. Вътрешните одити и прегледите от ръководството ще продължат да бъдат ключови инструменти за оценяване на съответствието и ефективността на системата.

Време за актуализиране на знанията и компетентностите

С публикуването на ISO 9001:2026 и актуализациите на ISO 14001:2026 и ISO 19011:2026, организациите са изправени пред най-значимите промени в областта на системите за управление през последните години. Това създава отлична възможност за надграждане на знанията на мениджърите, представителите на ръководството, ръководителите на системи за управление и вътрешните одитори. Навременното обучение ще подпомогне разбирането на новите изисквания, успешното планиране на необходимите промени и ефективното преминаване към актуализираните версии на международните стандарти.

Какво трябва да направят сертифицираните организации?

Въпреки очаквания преходен период, навременната подготовка ще даде възможност необходимите дейности да бъдат планирани и разпределени във времето.

Организациите следва да:

• да се запознаят задълбочено с новите изисквания на стандарта чрез закупуването му от БИС и/или чрез преминаване на обучение по него,

• обучат ключовия персонал (включително и вътрешните одитори), да анализират до колко настоящата система за управление на организацията отговаря на променените изисквания,

• извършат нужните промени,

• да потвърдят, че след промените системата за управление отговаря на новите изисквания (чрез вътрешен одит),

• Преходът към ISO 9001:2026 може да бъде извършен в рамките на преходния период, включително при планиран надзорен или ресертификационен одит, или чрез отделен преходен одит, като крайният срок за приключване на прехода е 30.09.2029 г.

Каква е ролята на сертифициращия орган?

При прехода към ISO 9001:2026 е важно да се разграничат отговорностите на организацията и сертифициращия орган.

Сертифициращият орган не разработва системата за управление и не определя конкретни решения за изпълнение на изискванията. Той трябва да запази своята независимост и безпристрастност, за да може чрез независим одит да оцени съответствието с изискванията на стандарта.

Сертифициращият орган може:

• Да информира сертифицираните организации за сроковете и условията за преход

• Да проведе обучения за запознаване с промените в ISO 9001:2026

• Да проведе редовен (или по желание на клиента извънреден) одит за преход към новата версия след 30.09.2027 г.

Алфа Куолити Сертификация и ISO 9001:2026

Алфа Куолити Сертификация ЕООД (AQ Cert) е утвърден международно разпознаваем орган за сертификация на системи за управление , акредитиран съгласно ISO/IEC 17021-1:2015 с рег. № 09 ООС от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА).

Извършва одит и сертификация съгласно международни стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 22000:2018, ISO/IEC 27001:2022, ISO 50001:2018, ISO 37001:2016 и ISO 39001:2012. и издава глобално признати сертификати за съответствие на база своята акредитация съгласно ISO 17021-1:2015 с рег. № 09 ООС от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (EA BAS).

Към момента Алфа Куолити Сертификация извършва акредитирана сертификация по ISO 9001:2015. За организациите, сертифицирани по ISO 9001:2015, е определен преходен период, който приключва на 30 септември 2029 г. До тази дата преходът към ISO 9001:2026 трябва да бъде завършен.

След 30.09.2027 г. се очаква да започне да провежда одити и сертификация съгласно изискванията на ISO 9001:2026, като запази своята дългогодишна традиция да извършва преходите на редовни одити без допълнителни такси от своите клиенти.

Одитите за преход ще могат да бъдат провеждани във връзка с надзорни одити, трансфер или подновяване на сертификацията.

При първоначална сертификация ще се прилагат изискванията на действащата версия и съответните правила към момента на одита. Компанията организира специализирани обучения и информационни семинари , посветени на новите изисквания, както и обучения за одитори, мениджъри и представители на ръководството . В рамките на своята дейност Алфа Куолити Сертификация (AQ Cert) предоставя актуална информация относно сроковете, изискванията и сертификационния процес.

Освен по ISO 9001, AQ Cert е предпочитан доставчик на сертификация и по стандарти:

ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 13485:2016, ISO/IEC 20000-1:2018, ISO 22000:2018, ISO 22301:2019, ISO/IEC 27001:2022, ISO 37001:2016/2025, ISO 39001:2012, ISO/IEC 42001:2023 и ISO 50001:2018.

Навременната информираност е ключова

ISO 9001:2026 поставя още по-силен акцент върху лидерството, организационната култура и устойчивото управление. Организациите, които своевременно се информират за новите изисквания и обучат ключовите си служители, ще разполагат с необходимото време да планират действията си в рамките на определения преходен период.

Алфа Куолити Сертификация ще продължи да подкрепя бизнеса чрез независима сертификация, актуална информация за сертификационния процес и професионални обучения, съобразени с новата версия на стандарта.