Повдигането и преместването на тежки товари е ежедневна дейност в много сфери – от големите строителни обекти и индустриалните складове до автосервизите и домашните гаражи. Инцидентите при работа с тежести могат да доведат до сериозни материални щети, повреда на скъпо оборудване и най-страшното – до тежки наранявания. За да предотвратите тези нежелани сценарии, е изключително важно да познавате рисковете и да работите с правилната подемна техника.

В тази статия ще разгледаме пет от най-често подценяваните риска при повдигане на товари и как да ги избегнете чрез правилно планиране и използване на надеждна техника.

1. Претоварване на подемното съоръжение и непознаване на капацитета му

Една от най-честите грешки е повдигането на товар, чието тегло надвишава максималния капацитет на устройството. Много оператори работят на принципа "на око", подценявайки реалната маса на обекта. Това може да доведе до скъсване на въжетата, счупване на куките или пълен отказ на мотора на подемното устройство.

Освен статичното тегло, често се забравя и динамичното натоварване – рязкото дръпване или спиране на товара увеличава моментното напрежение върху машината многократно. За да сте в безопасност, винаги използвайте сертифицирани телфери с ясна маркировка за товароносимост и вградени защити срещу претоварване. Изчислете теглото на товара предварително и винаги оставяйте поне 20% аванс от максималния капацитет на машината.



2. Използване на неподходяща техника за специфичния товар

Често хората се опитват да свършат работата с това, което им е под ръка, вместо с машината, която е специално проектирана за целта. Например, използването на оборудване, предназначено за хоризонтално теглене, за да се повдига вертикално, е критична грешка.

За вертикално издигане на тежести в складове и работилници, най-доброто и безопасно решение са електрическите или ръчните телфери. От друга страна, ако трябва да изтеглите закъсал автомобил, да издърпате трупи в гората, или да преместите тежък обект по хоризонтала, правилният избор са лебедките . На пазара се предлагат и други машини за различни специфични нужди – хидравлични крикове за повдигане на превозни средства, палетни колички за наземно транспортиране на европалети. Използването на правилния инструмент драстично намалява риска от инциденти.

3. Пренебрегване на поддръжката и износването на материалите

Стоманените въжета на лебедките и веригите на телферите подлежат на сериозно износване, умора на метала и корозия. Дори една скъсана нишка в стоманеното въже намалява цялостната му здравина.

Редовната инспекция често се пренебрегва. Преди всяко повдигане трябва да се оглеждат куките за деформации, предпазните езичета на куките (за да не се изплъзне товарът) и самите въжета/вериги. Смазването на движещите се части и поддържането на подемната техника според инструкциите на производителя са задължителни стъпки, които гарантират дълъг и безопасен експлоатационен живот.

4. Неправилно закрепване, укрепване и балансиране на товара

Дори да разполагате с най-скъпия и мощен телфер, ако товарът не е закрепен правилно, инцидентът е неизбежен. Неправилното определяне на центъра на тежестта е огромен риск. Ако куката не е позиционирана точно над центъра на тежестта, в момента на отлепяне от земята товарът ще се залюлее неконтролируемо ("ефект на махалото").

Използването на неподходящи сапани (колани за повдигане) също е проблем. Острите ръбове на метални товари могат лесно да прережат текстилните колани, ако не са поставени предпазни ъгли. Балансираното и сигурно захващане изисква време и познания, които никога не бива да се пестят.

5. Липса на предпазни мерки и неправилна позиция на оператора

Човешкият фактор е последната, но може би най-важна част във веригата на безопасността. Най-грубата и животозастрашаваща грешка е стоенето или преминаването под висящ товар. Нито една машина не е 100% застрахована от механичен отказ.

Операторът трябва винаги да стои на безопасно разстояние. Съвременните електрически подемни машини са оборудвани с дистанционни управления с дълги кабели или безжични контролери именно с тази цел. Освен това, липсата на лични предпазни средства като каски, ръкавици и обувки със стоманени бомбета, превръща дори дребните инциденти в сериозни травми.



Откъде да закупя надеждна подемна техника и машини?

Когато става въпрос за машини, от които зависят вашата безопасност и ефективност, компромиси с качеството и произхода на техниката са недопустими. Правилното място, от което да оборудвате своя гараж, автосервиз, цех или строителен обект, е Онлайн Машини (www.onlinemashini.bg).

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Редактор: Ралица Атанасова