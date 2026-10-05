Името на новия изпълняващ функциите главен прокурор на България се очаква да стане известно тази седмица. На 22 октомври изтича шестмесечният срок, в който зам. главният прокурор Ваня Стефанова трябва да остане на поста си.

Това ще е третата рокада по върховете на прокуратурата. Титулярен главен прокурор няма от 16 юни 2023 г.

В сряда ще стане ясно дали Прокурорската колегия към ВСС е получила съгласие от единствения заместник на главния прокурор, след което евентуално Магдалена Лазарова ще бъде предложена за нов временен обвинител №1. В случай на отказ от нейна страна, тогава законът предвижда нова процедура и избор на прокурор във Върховната касационна прокуратура с най-дългогодишен стаж.

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По закон избор на обвинител №1 може да направи само Висш съдебен съвет, чийто мандат не е изтекъл. Към момента тече процедура за избор на нов състав на ВСС както от квотата на магистратите, така и от тази на парламента.

„Предстои изслушване, не знам какви становища ще бъдат внесени. Аз не виждам пречка ние, като управляваща партия, да подкрепим и предложени кандидати от опозицията”, каза в ефира на сутрешния блок на NOVA депутатът от „Прогресивна България” Димитър Балев.

Редактор: Дарина Методиева