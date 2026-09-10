Четири партии вече направиха своите номинации за попълване на парламентарната квота за членове на Висшия съдебен съвет, така номинираните са общо 22-ма. 11 са предложенията на „Прогресивна България“, 7 на „Продължаваме Промяната“, 3 са на „Демократична България“ и една номинация на „Възраждане“. Предстои гласуване, но за него е нужно не обикновено, а квалифицирано мнозинство от 160 гласа, каквото няма нито една формация в Народното събрание.

Управляващите обясниха защо са се спрели на посочените от тях имена и обясниха, че няма да търсят подкрепа от ГЕРБ и ДПС.

Министърът на правосъдието Николай Найденов подкрепи кандидатурите на управляващото мнозинство. „Виждам както в предложенията на „Прогресивна България“, така и в тези на останалите политически партии, че те припознаха не малка част от тези кандидати. Тяхната обществена подкрепа е част от гаранцията за това, че те ще бъдат независими и с адекватен интегритет за изпълнение на тези високи функции“, коментира той за NOVA.

20 кандидати за изборни членове на ВСС са предложени от квотата на съдиите

От ГЕРБ също коментираха. „Нищо не мога да кажа за кандидатите по въпроса, защото ние ще се произнесем, когато минат изслушванията. Към този момент никой не е говорил с ГЕРБ и аз съм забранил и разговори по темата. Не че някой ги е потърсил, просто не искам ние да носим пасивите от всичките тези избори“, заяви председателят на партията Бойко Борисов.

ДБ обясниха, че все още не са търсени за подкрепа и, че ще изчакат изслушването на кандидатите. „Изслушването е може би най-важният компонент в този процес, защото там стават ясни позициите на кандидатите, там става ясно как те се представят и къде стоят по ключовите въпроси за независимостта на съдебната власт и за скандали като нотариуси, джуджета и така нататък. Нашата цел е накрая да бъдат избрани 11 човека, които са най-подходящите, най-независимите във ВСС“, коментира депутатът Божидар Божанов и допълни: „Няма сделки, няма предварителни договорки, изборът ни ще бъде направен обективно“.